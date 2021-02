Covid-19: La ripartizione delle Regioni nelle tre aree

La Regione Puglia torna da oggi in area gialla così come determinato dall’Ordinanza 7 febbraio 2021, n. 9 del Ministro della salute che preso atto, in ragione degli elementi sopravvenuti conseguenti alla rettifica dei dati relativi alla settimana 25/31 gennaio 2021, come certificati dalla Cabina di regia ora per allora, della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma 16 -ter , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ai fini della nuova classificazione della Regione Puglia e sentito il Presidente della Regione, ha proceduto alla firma dell’Ordinanza stessa.

Da oggi, quindi 17 regioni ed una Provincia autonoma si trovano in area gialla mentre due Regioni ed una Provincia autonoma si trovano in area arancione.

Ripartizione delle Regioni nelle tre aree

In atto, quindi, con la cessazione oggi dell’area arancione per la regione Sardegna, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire dall’8 febbraio:

area gialla: Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento,

: Regioni Sicilia, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano. area rossa: nessuna Regione.

Nuove aree rosse

In verità:

Scadenza Ordinanze regionali

Segnaliamo che l’Ordinanza 29 gennaio 2021 del Ministro della salute il 15 febbraio 2021 arriverà a scadenza l’area arancione per le regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia Autonoma Bolzano e che, quindi, dopo il 15 gennaio 2021, se non verrano emanate ulteriori ordinanze, tutte le regioni italiane saranno in area gialla.

