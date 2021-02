Codice dei contratti: Avviso pubblico del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha, recentemente, pubblicato un Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la Costituzione dell’Elenco dei soggetti qualificati per la nomina a Presidente Collegio Consultivo Tecnico di cui al Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - Articolo 6 “Collegio consultivo tecnico” convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Collegio consultivo tecnico

Come previsto dall’articolo 6, comma 1 del provvedimento, fino al 31 luglio 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la costituzione presso ogni stazione appaltante di un Collegio Consultivo Tecnico, prima dell’avvio di lavori e, non oltre 10 giorni da tale data

Avviso del MIT

L’Avviso del MIT è finalizzato a sollecitare l’invio di manifestazioni d'interesse al fine di favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, la partecipazione e la consultazione del maggior numero di curricula nell’ambito della procedura di nomina di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico nei casi di cui al comma 2 dello stesso articolo articolo 6 qualora le parti non trovino un accordo sulla predetta nomina.

Modalità di presentazione

I soggetti interessati, possono presentare la manifestazione d’interesse utilizzando lo schema-tipo che allegato all’Avviso, da inviare sottoscritto digitalmente, corredato del curriculum vitae redatto in ogni suo campo in lingua italiana secondo il modello CV europeo, e della documentazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 1, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it con la precisazione che nell’avviso stesso non è indicata alcuna scadenza per l’invio della manfestazioen di interesse.

Scelta dei componenti del CCT

Ricordiamo che, così come previsto dall’articolo 6, comma 2 del provvedimento, i componenti del Collegio Consultivo Tecnico sono scelti dalle parti di comune accordo ed il componente, con funzioni di Presidente, è scelto dai componenti di nomina di parte.

Nomina del Presidente

Nel caso in cui le parti non trovino accordo sulla nomina del Presidente provvederanno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano o le città metropolitane per le opere di rispettivo interesse.

Allegati

In allegato:

