Francesco Paolo Figliuolo sostituisce Domenico Arcuri

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Il nuovo Commissario sostituisce Domenico Arcuri a cui vanno i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese.

L'impegno del nuovo Commissario

Il nuovo Commissario l’Alpino Francesco Paolo Figliuolo, dopo la formalizzazione dell’incarico da parte del Presidente del Consiglio, ha dichiarato “Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia” cosa che ha già fatto sia quando ha curato come Comandante logistico dell’esercito l’allestimento delle aree di isolamento dei cittadini italiani rimpatriati da Wuhan con l’aeronautica militare sia quando nella scorsa primavera all’inizio della pandemia trasformò l’Ospedale romano del Celio in un punto di riferimento per la lotta al virus.

Comandante logistico dell'Esercito

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto, sino al 5 novembre 2018, l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in un momento di fondamentale trasformazione delle Forze Armate in chiave interforze; dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito.

In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015).

Insignito di numerose onorificenze

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e NATO Meritorious Service Medal.

