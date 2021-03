Superbonus 110% e computo metrico: quali prezzi utilizzare per l’Ecobonus?

Per gli interventi di riqualificazione energetica che vogliono accedere alla detrazione fiscale del 110% sono previsti alcuni adempimenti amministrativi e tecnici.

Superbonus 110% e asseverazione tecnica

Tra questi adempimenti, uno dei più importanti è l’asseverazione di un tecnico abilitato che deve asseverare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici). Alla asseverazione tecnica, resa sulla base dell’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Asseverazioni), il tecnico abilitato deve allegare anche:

il computo metrico;

la congruità dei costi degli stessi interventi;

l’APE ante operam e post operam per la verifica del doppio salto di classe energetica;

la polizza assicurativa con massimale adeguato;

le fatture delle spese sostenute.

Superbonus 110% e Computo metrico

Tra le problematiche principali sui cui si è aperto un dibattito social tra i tecnici, c’è il contenuto del computo metrico e la logica da utilizzare nell’utilizzo dei prezzari di riferimento previsti dal Decreto Requisiti tecnici.

L’Allegato A, punto 13.1, lettere a) e b) del Decreto Requisiti tecnici prevede che:

lettera a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

Prassi confermata anche da Enea che in un documento recentemente pubblicato ha affermato che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso:

i prezzari regionali o delle province autonome relativi alle regioni in cui si trova l’edificio oggetto di intervento;

in alternativa ai suddetti prezzari, i prezzari DEI.

Se non sono presenti le voci degli interventi o parte degli interventi da seguire, allora il tecnico procede per via analitica, avvalendosi anche dell’allegato I del D.M. 06/08/2020.

Superbonus 110%: quale prezzario utilizzare per il computo metrico?

Rispondiamo, quindi, alla domanda di Valerio D. che ci chiede quali prezzari utilizzare per il computo metrico relativo agli interventi di superecobonus o ecobonus 110%.

In realtà la norma NON dice che per il computo metrico si debba utilizzare il prezzario regionale o quello DEI ma che i costi per tipologia di intervento debbano essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei suddetti prezzari.

Per la redazione del computo metrico si può dunque utilizzare qualsiasi prezzario o analisi, purché i prezzi siano inferiori o uguali a quelli riportati dal prezzario regionale o da quello DEI. Per la verifica dei limiti massimi è buona norma utilizzare un prezzario e, nel caso di assenza di una voce, passare all’altro prezzario e in ultima istanza all’analisi dei prezzi.