Decreto Sostegni e Contributo a fondo perduto: la nuova guida del Fisco

Hai diritto al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni? Vuoi sapere come richiederlo in modo semplice e veloce? Risponde a queste domande la nuova guida fiscale messa a punto dall'Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto previsto dal Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni).

Decreto Sostegni e Contributo a fondo perduto: la guida dell'Agenzia delle Entrate

La nuova guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate arriva dopo la pubblicazione del provvedimento 23 marzo 2021, n. 77923 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021".

"Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello snello e semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto “Sostegni”, la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19".

Questo il commento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini che ha continuato "Per rendere più agevole la presentazione delle domande abbiamo pensato a questa guida che contiene un kit con le regole e i suggerimenti per un accesso semplice e sicuro al nuovo beneficio. L’Agenzia delle entrate, come già avvenuto per gli altri contributi a fondo perduto, è chiamata a fare la sua parte per garantire i sostegni, con la massima celerità. Per questo nel vademecum vengono fornite avvertenze e consigli per una corretta e semplice presentazione delle istanze e per verificarne l'iter on line".

Decreto Sostegni e Contributo a fondo perduto: la struttura della guida fiscale

La guida del Fisco è strutturata in 6 capitoli: