A SAIE 2021 Condominio in Mostra insieme ad ANAPI

Condominio in Mostra è l’iniziativa di SAIE Bari organizzata in collaborazione con ANAPI ( Associazione Nazionale Amministratori Professionisti di Immobili ) per presentare i temi più interessanti per l’universo condominio:

Un ciclo di approfondimenti tecnici dedicati agli amministratori per favorire la conoscenza delle tecnologie presenti sul mercato;

Una serie di convegni e workshop formativi per valutare i dettagli relativi al Superbonus 110% e altre tematiche rilevanti.

Protagoniste dell’iniziativa Condominio in Mostra sono le aziende espositrici di SAIE Bari chiamate a illustrare prodotti e servizi utilizzati negli interventi condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le aziende potranno tenere convegni nell’area ANAPI per presentare agli amministratori i propri prodotti/servizi e successivamente invitare gli amministratori nel proprio stand per approfondire le trattative commerciali. ANAPI gestirà una serie di interventi sul Superbonus 110% e gli altri incentivi fiscali ed erogherà crediti formativi agli amministratori presenti.

Tematiche

Bioedilizia

Comfort e benessere abitativo

Consulenze legali e amministrative

Guide per la ristrutturazione e efficientamento energetico

Lavori in quota

Sicurezza antincendio

Smart building

Superbonus 110% e altri bonus fiscali: ecobonus, sismabonus, bonus facciate, cessazione del credito, sconto in fattura

Prodotti in esposizione:

Condizionamento, riscaldamento e trattamento aria – Consulenza professionale e tecnica – Coperture e pavimenti – Finiture interne e partizioni – Illuminazione – Impermeabilizzanti – Impiantistica idrosanitaria ed elettrica – Involucro interno e esterno – Isolamento sismico – Isolamento termico e acustico – Mezzi e macchinari per lavori in quota – Serramenti – Servizi finanziari – Sistemi anticaduta – Sistemi digitali per l’edificio – Vetrazioni e infissi.

