NTC 2018, Sismabonus e Supersismabonus: progettazione, direzioni lavori e collaudo

Il seminario fornisce gli strumenti per la progettazione strutturale e il collaudo di strutture civili in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e ai requisiti richiesti per accedere alle detrazioni fiscali al 110%. Saranno inoltre presentati alcuni esempi applicativi.

Interventi

Le agevolazioni fiscali sismabonus e supersismabonus 110%: evoluzione delle normative e dei requisiti per accedere alle detrazioni e prospettive future

Relatore: Ing. Andrea Barocci – Professionista e Presidente Associazione ISI

Progettazione, verifica e collaudo degli interventi di miglioramento sismico in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e nel rispetto dei requisiti per accedere alle detrazioni fiscali.

Relatore: Ing. Silvia Bonetti – Professionista e Consigliere Associazione ISI

Esempi applicativi di interventi di miglioramento sismico realizzati su edifici: stato di fatto, elementi di progetto, classificazione conseguita e immagini di cantiere.

Relatore: Ing. Corrado Prandi – Professionista e referente del gruppo di lavoro “Edifici Storici” di ISI

Dibattito finale

A chi è rivolto: Soci ISI – Ingegneria Sismica Italiana

Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar

Gli organizzatori invieranno il link per la registrazione ai soci tramite e-mail.

L’evento è gratuito e riservato ai soci ISI. I crediti formativi saranno erogati fino ad un massimo di 200 persone che avranno partecipato in diretta all’intero seminario e saranno assegnati secondo l’ordine di iscrizione all’evento.

© Riproduzione riservata