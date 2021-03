Tariffe SOA 2021: dall'ANAC il nuovo coefficiente R

Con riferimento alla tariffa applicata dalle SOA per l’esercizio dell’attività di attestazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha aggiornato per l’anno 2021 il valore del coefficiente di rivalutazione “R” della formula contenuta nell’Allegato C al DPR n. 207/2010.

Il calcolo del coefficiente R per le Tariffe SOA

A comunicarlo è stato il Presidente dell'ANAC con Comunicato 17 febbraio 2021 recante "Valore del coefficiente “R” per l’anno 2021 - Allegato C al DPR n. 207/2010". Ricordiamo che il coefficiente R è il coefficiente Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con la base media dell’anno 2001, il cui valore è stato determinato mediante ricorso alla seguente formula, espressamente indicata dal Manuale sull’attività di qualificazione:

R= 102,3*1,0710*1,3730/115,1=1,306

dove

102,3 indica la media annua riferita al 2020 dell’indice FOI dei prezzi al consumo;

1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100;

1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100;

115,1 è la base media riferita all’anno 2001.

Alla luce del calcolo sopra riportato, si comunica, pertanto, che, per l’anno 2021, il valore del coefficiente “R” è pari a 1,306.

Il calcolo come da Regolamento n. 207/2010

La formula è contenuta nell’Allegato C al D.P.R. n. 207/2010 con quale sono definiti appunto i “Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione” e per quanto concerne i corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA definisce il corrispettivo base CB per mezzo della formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001

Tariffe SOA: i coefficienti R dal 2005 al 2021

I coefficienti R comunicati prima dall’Autorità per la vigilanza sui contratti relativi a lavori pubblici servizi e forniture (in base all'Allegato E al D.P.R. n. 34/2000) ed dall’ANAC dal 2011 ad oggi (in base all'Allegato C al D.P.R. n. 207/2010) sono i seguenti:

Anno Coefficiente R 2005 1,07; 2006 1,089; 2007 1,11; 2008 1,1295; 2009 1,1659; 2010 1,1746 2011 1,193; 2012 1,225; 2013 nessuna variazione; 2014 1,276; 2015 nessuna variazione; 2016 1,277; 2017 1,276; 2018 1,29 2019 1,304 2020 1,31 2021 1,306

