Decontribuzione Sud: Circolare INPS n. 33/2021

La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 18), con il comma 161 dell’articolo 1, ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “Decreto Agosto”) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

La decontribuzione in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro (l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Percentuale sgravabile

La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

al 30% fino al 31 dicembre 2025;

al 20% per gli anni 2026 e 2027;

al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Regioni e rappaorti di lavoro interessati

L’agevolazione contributiva si applica ai rapporti di lavoro dipendente con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, sia instaurati che instaurandi, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle suddette Regioni.

Circolare INPS n. 33/2021

L’INPS, con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C (2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Istruzioni operative 2022/2029

Le istruzioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto, relativo alle annualità dal 2022 al 2029, saranno fornite con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

