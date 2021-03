Superbonus 110%: online il nuovo portale informativo dei Geometri

In un marasma di norme che si richiamano tra di loro, interpelli e risposte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Enea, seguire la materia superbonus 110% è diventato un problema da studiosi sempre attenti agli interventi giornalieri del legislatore. Un'attività che mal si concilia con chi dovrebbe occuparsi di progettazione ma che spesso si ritrova a dover ricostruire quadri normativi sempre più frastagliati.

Superbonus 110%: il portale informativo del CNGeGL

Proprio per questo e al fine di sostenere l’esercizio della professione dei propri Iscritti, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con la collaborazione della sua commissione interna “Sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico”, ha sviluppato un sito che mette in linea un imponente archivio documentale digitale, consentendo una consultazione agile dei testi ufficiali grazie a una modalità di ricerca basata su più variabili, un reale valore aggiunto di un sistema di catalogazione che, non solo non è stato finora applicato, bensì si rivela idoneo alla fruibilità degli specialisti della filiera edile e utilissimo a ogni altro pubblico interessato:

condomìni;

famiglie;

committenti pubblici e privati.

Uno spazio che sarà costantemente aggiornato, confermandosi un valido strumento di consultazione quotidiana per gli operatori del settore.

“L’obiettivo dell’iniziativa - spiega alla redazione di Lavori Pubblici il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli - è duplice: consentire agli Iscritti di ottimizzare tempi e modi di consultazione di documenti soggetti ad aggiornamenti continui, provenienti da varie fonti (MISE, MEF, Agenzia delle Entrate, ENEA); offrire un servizio di pubblica utilità: pur essendo “tarato” sulle specifiche esigenze dei geometri, il sito è liberamente fruibile da ogni altro profilo interessato a questa importantissima misura di rilancio del Paese, dai tecnici agli amministratori di condominio, dai proprietari immobiliari alle famiglie”.

Portale Superbonus 110%: la struttura

In primo piano nel sito viene dato risalto all’archivio in cui sono collocati tutti i documenti finora pubblicati da ogni fonte ufficiale sul Superbonus 110%. La pubblicazione è in ordine cronologico e la funzione di ricerca è per atto normativo, atto interpretativo e per parola chiave. Questo criterio consente di trovare sempre il testo richiesto, che per gli atti interpretativi è implementato anche da un’icona colorata, per identificarne più facilmente l’ente pubblico di provenienza, e un link che permette di individuare facilmente il passaggio del testo in cui si trova la parola ricercata.

A ciò che rappresenta dunque la ‘memoria storica’ del Superbonus 110%, o meglio la normativa di riferimento, composta dalle leggi e dai regolamenti collegati agli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”, seguono pubblicazioni come le FAQ dell’ENEA, le risposte dell’Agenzia delle Entrate, i chiarimenti del MISE o del MEF, ovvero gli atti interpretativi.

Per ciascun testo presente in archivio è consentito il download e, per ogni documento è indicata la fonte, la data di pubblicazione, la pagina e il paragrafo. Per taluni casi, sono nuovamente messi a disposizione anche gli approfondimenti tematici curati da CNGeGL dal varo di questa misura: i vademecum professionali, le sessioni formative e i webinar, le news a tema sostenibilità.

A queste due aree ne segue una terza deputata all’attivazione della ricerca per parola chiave. È qui che si apprezza definitivamente la modalità che rappresenta il principale valore aggiunto dell’insieme: mediante una stringa alfabetica è possibile rintracciare ogni terminologia legata al Superbonus 110% e richiamare così anche la normativa e l’atto interpretativo relativi a quella parola. Si tratta di uno spazio a cui è possibile accedere anche dall’hamburger botton posizionato in alto a destra nella header: il menù laterale che si apre è comodamente consultabile con uno scrolling verticale dall’alto in basso e visualizza – sempre in ordine alfabetico – le parole chiave del Superbonus 110%.

Il primo a intuire le potenzialità dell’iniziativa è stato il presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, che ha voluto richiamare un importante messaggio lanciato alla categoria in occasione del 45° Congresso nazionale: “una maggiore sensibilità all’ambiente e al territorio da parte dell’opinione pubblica favorirà indiscutibilmente il ruolo del Geometra e, più in generale, dei profili tecnici che sono tradizionalmente chiamati a operare in questo ambito. A fronte della diffusione della cultura della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dell’economia circolare si determineranno dunque le condizioni ottimali per ogni cittadino e committente pubblico e privato, che avrà costantemente esigenza di un professionista tecnico di riferimento, al quale viene assegnato il compito di essere anche l’artefice di un domani migliore per tutti”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata