Agenzia delle Entrate: Quotazioni immobiliari 2° sem 2020

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le quotazioni immobiliari relative al secondo semestre 2020, curate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, che offrono un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, che possono essere consultate in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d’uso.

Quotazione per tipologia immobiliare

Le quotazioni immobiliari semestrali individuano, per ogni delimitata zona territoriale omogenea (zona OMI) di ciascun comune, un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in euro al mq, dei valori di mercato e locazione, per tipologia immobiliare e stato di conservazione. Quando per una stessa tipologia sono valorizzati più stati di conservazione è comunque specificato quello prevalente. In particolare:

per Box, Posti auto ed autorimesse non risulta significativo il diverso apprezzamento del mercato secondo lo stato conservativo;

per Negozi e Centri commerciali il giudizio Ottimo (O) / Normale (N) / Scadente (S) è da intendersi riferito alla posizione commerciale e non allo stato conservativo dell’unità immobiliare.

Le quotazioni OMI, disponibili in un semestre, sono relative ai comuni censiti negli archivi catastali. E’ quindi, possibile che l’elenco dei comuni presenti in Banca Dati differisca nei diversi semestri per effetto di variazioni circoscrizionali (in esito alle quali sono costituiti nuovi comuni e soppressi altri).

Consultazione puntale Quotazioni OMI

E’ possibile consultare le quotazioni in base a semestre, Provincia, Comune, zona OMI e destinazione d’uso, utilizzando o la tradizionale ricerca testuale, oppure la ricerca su mappa tramite il servizio di navigazione territoriale GEOPOI, fruibile tramite tutti i browser che consentano una esposizione grafica full SVG (Scalable Vector Graphics) compliant (ad es. IE versione 6.x o superiori). Accedendo al servizio GeoPOI è altresì disponibile il download gratuito dei perimetri delle zone OMI.

Per chi naviga con smartphone o tablet è disponibile l’applicazione Omi Mobile.

Consultazione aperta anche ai semestri precedenti e al download

Oltre alle quotazioni dell’ultimo semestre, sono consultabili quelle precedenti a partire dal primo semestre 2006.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata