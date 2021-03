Ambiente: Programma per la Riforestazione Urbana

Come previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 ottobre 2020 recante “Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all’articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141”, è stato pubblicato del Ministero della Transizione ecologica l’Avviso pubblico per il Programma sperimentale riforestazione urbana – Annualità 2021.

Avviso annualità 2021

Con l’Avviso è stato avviato il finanziamento del programma che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all’impianto.

18 milioni di euro

Sono stati stanziati euro 18 milioni per l’anno 2021 per finanziare le proposte progettuali che verranno presentate dalle città metropolitane. Ciascuna città metropolitana, può presentare fino ad un massimo di 5 progetti, che redige o seleziona, tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell’intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle zone interessate dalle procedure di infrazione.

Termine presentazione istanze

Il termine ultimo per la resentazione delle proposte scade alle ore 12.00 del 20 luglio 2021