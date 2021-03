Vaccino anti Covid-19: somministrazione aperta alle farmacie

Per il 2021 sarà consentita in via sperimentale la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico.

Vaccino anti Covid-19: l'accordo quadro

È quanto prevede l'accordo quadro firmato da Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome. L’Accordo prevede che sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 471 , della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021 è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico "da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 e previa acquisizione del consenso informato", subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Cosa prevede l'accordo

Le Parti firmatarie del accordo hanno concordano, tra l’altro: