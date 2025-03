Abusi edilizi e demolizione dopo l’acquisizione al patrimonio comunale: cosa dice la Cassazione?

Un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale può essere sanato? Il vecchio proprietario può ancora opporsi alla demolizione presentando istanza di sanatoria? E cosa succede se il Comune non si pronuncia sul mantenimento del bene?

Abusi edilizi, demolizione e acquisizione al patrimonio comunale: interviene la Cassazione

Domande sempre interessanti e, soprattutto, all’ordine del giorno che, come spesso accade, trovano risposta all’interno della normativa edilizia (in questo caso gli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia) ma che, come altrettanto spesso accade, vengono definitivamente chiarite dalla giurisprudenza. Chiarimenti importanti, soprattutto quando arrivano dalla Corte di Cassazione come nel caso della recentissima sentenza n. 9920 del 12 marzo 2025 che affronta proprio queste tematiche, confermando principi fondamentali in materia di demolizione di immobili abusivi.

Nel caso oggetto del nuovo intervento degli ermellini, l’oggetto del contendere è un’ordinanza del Tribunale che respingeva la richiesta di annullamento dell’ingiunzione a demolire relativamente all’ordine di demolizione emesso con sentenza divenuta irrevocabile. L’ingiunzione di demolizione veniva emessa su un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine demolitorio.

Avverso tale ordinanza veniva proposto appello in Cassazione sulla base di due motivazioni: