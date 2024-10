Abusi edilizi: quando la sanzione sostituisce la demolizione?

Alcune delle modifiche apportate dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) necessiteranno di alcuni tasselli prima di poter produrre i loro effetti. Si attende ancora l’aggiornamento della modulistica edilizia nazionale (non vincolante ma certamente utile) oltre che la tanto attesa circolare del MIT per la determinazione delle sanzioni per la nuova sanatoria “semplificata”.

La sanzione alternativa alla demolizione

In altri casi, invece, le nuove disposizioni del Testo Unico Edilizia sono immediatamente applicabili. Tra questi gli effetti della sanzione alternativa alla demolizione sullo stato legittimo dell’immobile.

Ma, cos’è la sanzione alternativa alla demolizione, cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio? Quando può essere applicata e quali sono i suoi effetti sullo stato legittimo dell’immobile?

Per comprenderlo occorre, intanto, fare un preciso distinguo tra gli interventi: