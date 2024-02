Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione

Quali sono le responsabilità del proprietario di un immobile sul quale sono stati realizzati degli abusi prima del suo acquisto? Prima dell’ordine di demolizione, la pubblica amministrazione deve rispondere analiticamente ai rilievi dell’interessato? Il decorso del tempo tra la realizzazione di un abuso edilizio ed il suo accertamento comporta qualche forma di legittimo affidamento? Quando è attivabile la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione dell’abuso)?

Abusi edilizi: interviene il TAR

Sono tutte domande a cui negli anni la giurisprudenza ha provveduto a rispondere puntualmente ma su cui è sempre utile ribadire alcuni principi consolidati. A tal fine viene in soccorso la sentenza del TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e del successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza mediante il quale viene disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusive.

I motivi del ricorso sono basati sulle seguenti censure: