Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi dal Consiglio di Stato

Una trattazione a 360° sugli abusi edilizi, sulla normativa in tema di edilizia e urbanistica, sugli aspetti procedimentali e processuali: dal concetto di stato legittimo dell’immobile, a quello di variazione essenziale e difformità, alle sanzioni come l'ordine di demolizione, fino alla sanatoria e al condono, la nuova rassegna del Consiglio di Stato “Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi” offre una panoramica dell’evoluzione giurisprudenziale degli istituti anche in relazione agli interventi normativi succedutisi negli anni.

Abusi edilizi: la rassegna del Consiglio di Stato su tipologie, abusi e rimedi

Attraverso l’analisi degli aspetti sostanziali e dei profili procedimentali e processuali, la rassegna esamina le principali pronunce delle giurisdizioni superiori sul tema dell’abuso edilizio e dei mezzi offerti dall’ordinamento, sia al privato sia all’amministrazione, per porvi rimedio.

Queste le sezioni che compongono il documento: