Acquisto beni e servizi: nuovo accordo tra Consip e ISTAT

Con il nuovo accordo per il triennio 2024-2026, si rinnova la collaborazione tra Consip S.p.A. e Istat per lo sviluppo di iniziative di acquisto su servizi professionali e strumentali a supporto della realizzazione delle indagini statistiche dell’Istituto.

Acquisto beni e servizi per indagini statistiche: l'accordo Consip - ISTAT

Proprio come “partner” dell’Istituto, Consip S.p.A. ha realizzato negli ultimi 8 anni procedure di gara per un valore complessivo di oltre 160 milioni di euro per la realizzazione di numerose indagini statistiche dell’Istat, tra cui quelle sulle spese, sul reddito e sulle condizioni di vita delle famiglie, sulla sicurezza dei cittadini, sulle forze di lavoro e sui consumi energetici, nonché per servizi accessori e strumentali alla realizzazione dei censimenti, come, per esempio, i servizi postali.

Una partnership quasi decennale, caratterizzata dalla convergenza delle reciproche finalità istituzionali, per contribuire a un aspetto fondamentale per la progettazione delle politiche pubbliche, ovvero la conoscenza dei fenomeni sociali ed economici del nostro Paese.