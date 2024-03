Acquisto pertinenza con mutuo: quali detrazioni spettano?

Le detrazioni sul mutuo per l’acquisto di una pertinenza non spettano, se l'operazione non riguarda anche l’abitazione principale.

Mutuo per acquisto pertinenza: le detrazioni sugli interessi passivi

A specificarlo è Fisco Oggi, in risposta a un contribuente che ha chiesto chiarimenti sulle detrazioni spettanti per gli interessi passivi sul mutuo acceso per solo acquisto di un box.

Spiega l’Agenzia delle Entrate che l’articolo 15, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede la possibilità di portare in detrazione il 19% su un importo totale non superiore a 4mila euro relativo agli interessi passivi sui mutui ipotecari stipulati per acquistare l’unità immobiliare, da adibire entro un anno ad abitazione principale, e delle sue pertinenze. Per abitazione principale si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

L’acquisto dell’immobile va fatto nell’anno precedente oppure in quello successivo alla data della stipula del contratto di mutuo.

Il chiarimento del Fisco

Attenzione però: come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 108/1996, la detrazione non qualora il mutuo, sebbene riguardi una pertinenza della dimora abituale del contribuente, sia stato stipulato per acquistarla autonomamente dall’immobile principale.