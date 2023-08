Adeguamento e miglioramento sismico delle scuole: approvata la graduatoria delle progettazioni

Sono 429 gli interventi ammessi a finanziamento con il Fondo di Progettazione Enti Locali, che destina 37 milioni di euro ai Comuni per il triennio 2021 – 2023 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici.

Adeguamento e miglioramento sismico scuole: l'ok del MIT

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del MIT 1 agosto 2023, n. 23017, con il quale il Ministero ha ammesso a finanziamento i progetti inseriti nell’allegato n. 1 al provvedimento, che dà priorità agli interventi sugli edifici scolastici.

Si tratta in particolare delle domande presentate:

dal 15 luglio 2022 al 15 settembre 2022, a valere sulle risorse stanziate per le annualità 2021-2022;

dal 01 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 per l’assegnazione dei fondi per l’anno 2023.

Cos’è il Fondo Progettazione Enti Locali

Istituito dalla legge di bilancio 2018, il Fondo è destinato a cofinanziare i progetti per mettere in sicurezza gli edifici e le strutture pubbliche comunali e con destinazione d’uso pubblico. Le risorse vanno prioritariamente alle scuole.

Possono essere finanziati:

i progetti di fattibilità tecnica ed economica;

i progetti definitivi ed esecutivi unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti;

progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche mantenendone la destinazione d’uso pubblico;

progetti finalizzati all’adeguamento o al miglioramento sismico;

progetti di messa in sicurezza edile ed impiantistica e di adeguamento alla vigente normativa antincendio, a condizione che l'edificio già sia stato adeguato sismicamente.

La percentuale di finanziamento è fissata al 100% per ogni progetto.

I finanziamenti sono concessi a condizione che:

le progettazioni siano inserite nella programmazione dell’Ente;

le spese siano derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti contratte dopo la comunicazione di ammissione al cofinanziamento.

I soggetti beneficiari della misura sono:

le 14 città metropolitane, istituite con la legge del 7 aprile 2014 n. 56;

le 86 province;

i comuni.

Infine, l’iter di assegnazione delle risorse prevede: