Agenzia delle Entrate: Guida Bonus Vacanze

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto “Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito il “tax credit vacanze”, un bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).

Prorogato il termine di utilizzazione dell’agevolazione

Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto decreto “Milleproroghe”) onvertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione.

Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Importo massimo di 500 euro

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Modalità di fruizione del bonus

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Recupero dello sconto da parte del fornitore

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Guida dell’Agenzia delle Entrate

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus vacanze, illustrando modalità e adempimenti, precisati dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 237174 del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, e dalla Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

Contenuto della Guida

La guida dell’Agenzia delle Entrate in 27 pagine dà utili indicazioni sul contrinìbuto e sulla richiesta dello stesso e, nel dettaglio la guida contiene i seguenti paragrafi e sottoparagrafi: