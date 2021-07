Contributo a fondo perduto riduzione affitti

La legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto “Ristori”) convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha introdotto all’articolo 9-quater un fondo destinato anincentivare i locatori nell’accordare per l’anno 2021 rinegoziazioni in diminuzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo, al fine di rendere sostenibile il pagamento di tali affitti da parte dei conduttori che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.

Contributo concesso ai locatori degli immobili

Il contributo viene riconosciuto ai locatori degli immobili a uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Contributo commisurato all’importo della riduzione

Il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021.

Il Provvedimento con il modello di istanza e le istruzioni

La guida dell’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni utili per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di presentazione dell’istanza, che sono stati definiti dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2021, n. 180139. Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Contenuto della Guida

La guida dell’Agenzia delle Entrate in 26 pagine dà utili indicazioni sul contrinìbuto e sulla richiesta dello stesso e, nel dettaglio la guida contiene i seguenti paragrafi e sottoparagrafi: