Aggiornamento PNA 2024: le linee guida ANAC per i piccoli comuni

Con la delibera del 31 gennaio 2025, n. 31, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, destinato ai comuni con meno di 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti.

PNA 2022: l'aggiornamento ANAC per i piccoli comuni

L'obiettivo principale è supportare queste amministrazioni nella redazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), semplificando il processo e fornendo strumenti adeguati alle loro dimensioni e risorse.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha infatti riconosciuto le difficoltà operative che gli enti locali piccoli comuni incontrano nel rispettare gli obblighi normativi in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione. Per questo motivo, il documento fornisce indicazioni pratiche e semplificazioni mirate, in linea con le disposizioni già previste dal legislatore e dagli aggiornamenti precedenti dell’ANAC.

In particolare, l’aggiornamento aiuta i piccoli enti locali a:

identificare i principali rischi corruttivi specifici delle loro realtà;

adottare strumenti di prevenzione efficaci, adattati alle loro strutture;

ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, siano esse umane, finanziarie o strumentali;

migliorare l’efficacia e la qualità dell’azione amministrativa.

Strutturazione del PIAO e autovalutazione

L’aggiornamento, che sarà reso ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si configura come una vera e propria guida operativa per la redazione e l'autovalutazione della sezione dedicata alla trasparenza e ai rischi corruttivi all'interno del PIAO. In questo modo, anche i comuni con risorse limitate possono garantire il rispetto delle normative vigenti, adottando un approccio standardizzato ma flessibile, in grado di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni ente.

Un’importante innovazione è il sistema/applicativo informatizzato sviluppato per facilitare la compilazione della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Lo strumento è riservato ai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) di piccoli comuni di cinque Regioni del Mezzogiorno.

Grazie a una procedura guidata, i responsabili potranno:

inserire in modo strutturato tutti i dati e i campi obbligatori;

personalizzare il piano in base alla realtà organizzativa del comune;

generare automaticamente un documento conforme ai requisiti normativi.

L’applicativo è disponibile nella sezione Servizi del portale ANAC, sotto il nome "Sistema informatico per la redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO".