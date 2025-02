AI e HR: la rivoluzione che accelera lo sviluppo aziendale

Le Risorse Umane sono al centro dell’evoluzione aziendale, trainate da tecnologie sempre più avanzate. La ricerca “Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR” di TeamSystem, basata sul McKinsey 2024 Global Survey on AI, evidenzia che il 65% delle aziende utilizza l’intelligenza artificiale in almeno un’area funzionale, segnando un salto netto rispetto al 33% registrato nel 2023.

Una trasformazione tecnologica nel settore HR

L’adozione dell’AI nelle HR va ben oltre l’automatizzazione di attività ripetitive. Oggi, strumenti avanzati consentono di prevedere e gestire dinamiche complesse, riducendo il turnover, migliorando la fidelizzazione dei talenti e abbattendo pregiudizi nei processi di selezione.

“Grazie ai big data, possiamo interpretare fenomeni complessi e rendere più semplici le attività quotidiane, migliorando al contempo le relazioni interpersonali in azienda”, spiega Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem, azienda leader in Italia nelle soluzioni digitali.

Un nuovo approccio alla gestione del personale

Alleggerendo il carico dei compiti amministrativi, l’intelligenza artificiale permette alle Risorse Umane di concentrarsi su elementi fondamentali come l’ascolto e la promozione di ambienti inclusivi.

“L’AI non potrà mai sostituire la componente umana” sottolinea Isaia. “È uno strumento che libera tempo e risorse, consentendo ai professionisti HR di occuparsi di progetti che sostengano la crescita delle persone e delle organizzazioni”.

TeamSystem e il futuro delle HR

Pioniere nell’innovazione tecnologica, TeamSystem ha sviluppato un ecosistema digitale che sfrutta AI e big data per ottimizzare processi come il recruiting e la formazione. Il programma “Digital Matters” rappresenta un esempio concreto dell’impegno aziendale nel potenziamento delle competenze digitali dei dipendenti, favorendo un apprendimento continuo e orientato al futuro.

HR del domani: equilibrio tra tecnologia e umanità

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende dimostra come le HR stiano evolvendo verso un ruolo strategico, superando la semplice operatività. Con strumenti avanzati capaci di monitorare il clima aziendale e migliorare il benessere dei dipendenti, il settore si prepara a rispondere alle sfide del 2025, puntando su efficienza e innovazione senza mai perdere di vista il valore umano.