Appalti Pubblici e Progettazione: le novità della Legge di Bilancio 2024

Tra a Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) e il Decreto Legge del 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe), in molti avranno pensato ad una possibile proroga della data dell'1 gennaio 2024 per la piena efficacia della digitalizzazione del monto dei contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

Così, invece, non è stato ma il Codice dei contratti non è completamente assente in queste due ultime disposizioni normative di fine 2023.

Progettazione: rese permanenti le semplificazioni dello Sblocca Cantieri

In particolare, l'art. 1, comma 70 della Legge n. 213/2023 rende permanenti le semplificazioni per l'affidamento della progettazione delle opere pubbliche inizialmente previste per il periodo 2019-2023 dall'art. 1, comma 4 del Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che disponeva:

Per gli anni dal 2019 al 2023 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024

Piuttosto che continuare con altre proroghe a tempo, la scelta è stata quella di modificare questa disposizione sostituendo le parole "Per gli anni dal 2019 al 2023" con "A decorrere dall’anno 2019". Viene, inoltre, previsto che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2024, siano definite le modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali, in raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche al fine della successiva verifica del livello di realizzazione degli interventi per i quali è stata svolta la progettazione.