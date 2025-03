Appalti sottosoglia: con il Correttivo semplificazioni per i CRE lavori

Il Correttivo al Codice permette l'accesso a una contabilità semplificata e la semplice apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa invece della produzione del CRE per lavori sotto i 40mila euro, ma la norma non ha portata estensiva ai settori servizi e forniture.

Verifica di conformità spese: le novità per i lavori sottosoglia

La conferma arriva dal supporto giuridico del MIT con il parere del 27 febbraio 2025, n. 3267, in relazione al quesito di una stazione appaltante sull’ambito di applicazione delle modifiche apportate dall’art. 92 del Correttivo al Codice appalti, all’Allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023 “Direzione dei lavori e direzione dell’esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”.

Tra le modifiche è stato previsto l’inserimento, all’art. 12, del comma 11-bis, ai sensi del quale “Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa”.

Una norma che, sottolinea il MIT si applica esclusivamente ai lavori e non ad altri settori, come forniture e servizi, che sono disciplinati in modo distinto all’interno del Capo II dello stesso allegato.

Per questi contratti, infatti, resta in vigore l’obbligo di seguire la normativa ordinaria, in particolare l’articolo 38, che regola l’esecuzione di contratti di fornitura e servizi.

In riferimento invece ai lavori sotto la soglia di 40mila euro, la norma, inserita nel Capo I “Dell’esecuzione dei contratti dei lavori”, è una disposizione a carattere speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva e prevede la tenuta di una contabilità semplificata, premettendo la sostituzione del Certificato di Regolare Esecuzione con l'apposizione del visto del direttore dei lavori (DL) sulle fatture di spesa.