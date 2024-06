Attestazioni OIV: attiva la piattaforma ANAC

È attivo sul sito dell’ANAC il servizio dedicato agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) per l’attestazione delle informazioni sul grado di assolvimento agli obblighi di pubblicazione da parte di pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti previsti dalla normativa, per l’annualità 2024.

Attestazioni OIV: servizio disponibile sul sito ANAC

La conferma arriva con la pubblicazione dell’Atto del Presidente del 1° giugno 2024, che integra e sostituisce la delibera n.213 del 23 aprile 2024.

Ricordiamo che sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, oltre agli organismi individuati a tale scopo per: società ed enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013; società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013).

Per ogni singola Amministrazione/Società, uno (e uno solo) dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, o organismo con funzioni analoghe, può essere abilitato al servizio.

Per accedere al servizio è necessario registrarsi al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, e richiedere l’attivazione del profilo “OIV”, da parte di uno solo dei componenti dell’OIV oppure, qualora questa figura sia assente, dell’organismo con funzioni analoghe al quale sono attribuite le funzioni di attestazione che può essere:

il RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), ovvero il RT (Responsabile per la Trasparenza) nei casi in cui la funzione sia disgiunta;

(Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), ovvero il RT (Responsabile per la Trasparenza) nei casi in cui la funzione sia disgiunta; il rappresentante legale nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo;

il rappresentante legale o l’organo di controllo, ove previsto, nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato.

All’Atto sono allegate alcune schede che gli OIV possono utilizzare per la raccolta e la verifica delle informazioni:

1. Scheda Rilevazione Pubbliche Amministrazioni

2. Scheda Rilevazione Ministeri Enti pubblici naz. con uff. periferici

3. Scheda Rilevazione Soc. Enti controllo pubblico Enti pubblici economici

4. Scheda Rilevazione Società partecipazione pubblica non di controllo

5. Scheda Rilevazione Associazioni Fondazioni Enti Diritto Privato

Servizio OIV: le funzionalità

Il servizio permette di:

acquisire i dati sulle attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza, a cui sono tenuti ad adempiere - secondo le indicazioni fornite annualmente dall’ANAC - le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e gli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n. 33/2013;

in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza, a cui sono tenuti ad adempiere - secondo le indicazioni fornite annualmente dall’ANAC - le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e gli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n. 33/2013; acquisire, in fase di monitoraggio, le informazioni sull' eventuale adeguamento di quei soggetti risultati carenti nella fase di rilevazione;

di quei soggetti risultati carenti nella fase di rilevazione; documentare le verifiche , effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato. estrarre i documenti utili (attestazione e scheda verifiche) per la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

In questo modo l'Autorità può adempiere alle disposizioni dell'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 avvalendosi, come definito nel d.lgs. 97/2016, del ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e degli organismi con funzioni analoghe, ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione.