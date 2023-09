Attestazioni OIV: invio schede in scadenza

È stato prorogato a venerdì 15 settembre il termine per la compilazione e l’invio, nell’apposita sezione del sito ANAC, della scheda di acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle PA.

Attestazioni OIV: il servizio web di ANAC

Il servizio web Attestazioni OIV, messo a disposizione da Anac previa registrazione online e abilitazione degli utenti, permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

Questo adempimento spetta al soggetto che riveste la qualifica di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) o è comunque incaricato delle funzioni di attestazione previste dalla Delibera Anac n. 203/2023. In particolare, l’obbligo spetta alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, a società ed enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Entro il 15 settembre 2023, segnala l’Autorità Anticorruzione, la scheda di rilevazione dovrà essere posta nello stato CHIUSO, quindi estratta in formato pdf tramite la funzione "Scarica griglia in PDF" e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dell’Amministrazione/Società/Ente per il quale si svolgono le funzioni di OIV.

Attestazioni OIV: a cosa serve il servizio web

Il servizio consente:

l'acquisizione dei dati sulle attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza;

in fase di monitoraggio, di acquisire le informazioni sull'eventuale adeguamento di quei soggetti per i quali sono risultante carenze nella fase di rilevazione;

documentare le verifiche, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato;

estrarre i documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

Possono accedere al servizio gli organismi indipendenti di valutazione o organismi con funzioni analoghe tenendo conto che per ogni singola Amministrazione/Società, uno (e uno solo) dei componenti OIV, o organismo con funzioni analoghe, può essere abilitato al servizio.

Infine, nel caso in cui l’ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della rilevazione è effettuata: