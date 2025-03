Attuazione PNRR: il Decreto Emergenze è legge

Il Decreto Emergenze è legge. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2025, n. 50 la legge 28 febbraio 2025, n. 20, di conversione del D.L. n. 208/2024, recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che prevede alcune novità per la gestione operativa del PNRR, ma non solo.

Decreto Emergenze e attuazione PNRR: la legge di conversione in Gazzetta Ufficiale

Il testo definitivo del provvedimento è così articolato:

Capo I - MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Art. 1 -Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile

Art. 2 - Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento

Art. 2-bis - Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico

Art. 2-ter - Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Art. 2-quater - Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli

Art. 3 - Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture

Art. 6 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche

Art. 6-bis - Attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori

Art. 6-ter - Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico

Art. 7 - Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva

Capo II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Art. 8 - Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR

Art. 9 - Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici – M4C1 PNRR

Art. 9-bis - Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

Art. 9-ter - Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica

Art. 10 - Entrata in vigore

Rischio idrogeologico e beni demaniali

Nella legge di conversione sono state previste delle novità in materia di rischio idrogeologico, con una norma che riguarda immobili del demanio in dismissione, con la prelazione nei confronti di soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili stessi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Tale diritto è subordinato all’ottenimento di un’attestazione della Regione ovvero degli enti regionali competenti. Resta ferma la possibilità per la Regione e gli enti locali di esercitare il diritto di opzione con riferimento all’acquisto di tali beni in via prioritaria.

Protezione civile

Particolarmente articolato l'art. 3 che contiene nuove disposizioni in relazione a:

supporto delle strutture operative di protezione civile per il Commissario straordinario per gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;

nuove risorse per le attività di progettazione finaliazzate alla ricostruzione post sisma Marche-Umbria 2022/2023;

cessazione dello stato di emergenza per glii eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola e il subentro nelle attività di assistenza alla popolazione e di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati;

modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, con la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 dell’operatività della struttura di supporto al Commissario straordinario.

Le misure per il PNRR

Con gli articoli 8 e 9 e 9-bis vengono introdotte delle disposizioni per l’accelerazione dell’attuazione del PNRR in relazione alla riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR prevedendo:

all’art. 8, l’inserimento all’articolo 28 del d.Lgs. n. 199/2021 di due commi aggiuntivi, prevedendo un sistema di garanzie per la mitigazione dei rischi di controparte connessi alla stipula dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile, nell’ambito della piattaforma di mercato organizzato sviluppata dal Gestore dei mercati energetici (GME);

all’articolo 9, l’inserimento all’art. 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, del comma 4-bis, ai sensi del quale l’adozione delle norme in materia di istituti tecnici – attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR – viene demandata, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e non, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione

Infine l’art. 9-bis, inserito in fase di conversione, punta a convertire in legge il decreto-legge n. 1 del 2025, recante misure urgenti in materia di riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche nuove risorse a sostegno del dimensionamento, fermo restando che esso adesso dovrà effettuato il 31 ottobre e non più il 30 novembre di ciascun anno, mentre sono prorogabili gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.