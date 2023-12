Bando ISI 2023: pubblicato l'Avviso in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023, n. 296 l'Avviso Pubblico ISI 2023, con cui INAIL finanzia progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Bando ISI 2023: i finanziamenti INAIL per imprese ed enti del terzo settore

Obiettivo del bando è incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Bando ISI: destinatari dei finanziamenti

I finanziamenti a fondo perduto sono destinati a:

imprese, anche individuali , ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;

, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura; enti del terzo settore, limitatamente all’Asse 1.1 di finanziamento, tipologia di intervento d).

Tipologie di progetti ammessi a finanziamento

5 gli assi di finanziamento previsti, così suddivisi:

Asse 1

Riduzione dei rischi tecnopatici (Asse 1.1);

Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2);

Asse 2

Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici

Asse 3

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

Asse 4

progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Asse 5

progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

Risorse finanziarie e ammontare del finanziamento

Le risorse finanziarie saranno ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento, come specificato nell’allegato ISI 2023 - risorse economiche, che costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati sul sito istituzionale dell’Inail.

L’ammontare del finanziamento, a fondo perduto, è calcolato sull’ammontare delle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA. Nel dettaglio:

a) per gli Assi 1 (1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese;

b) per l’Asse 5, il finanziamento non supera: il 65% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole); l’80% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).



In ogni caso, l’ammontare del finanziamento deve essere compreso tra un importo minimo di 5mila e un un importo massimo erogabile di 130mila euro. Non si prevedono limiti minimi di finanziamento per le imprese con meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda.

La domanda va presentata esclusivamente online tramite la procedura dedicata sul sito INAIL. Le date di apertura e chiusura della procedura, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale stesso dell’Ente entro il 21 febbraio 2024, nel calendario dedicato all’avviso ISI 2023.