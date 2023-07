BIM & Digital Awards 2023: aperte le iscrizioni

SAIE 2023 – la Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti - , che si terrà a Bari dal 19 al 21 ottobre è partner di BIM&DIGITAL Awards 2023.

SAIE presenta BIM&DIGITAL AWARDS 2023: iscrizioni aperte

BIM&DIGITAL Awards 2023, giunto alla settima edizione, è un progetto lanciato da Clust-ER Build, Ordine degli Architetti di Bologna, ASSOBIM e SAIE: è online il bando per partecipare al premio che ha l’obiettivo di raccontare lo stato dell’arte in ambito di innovazione e trasformazione digitale del settore delle costruzioni. BIM&DIGITAL Awards 2023 premierà le idee capaci di interpretare al meglio il cambiamento, i progetti e le opere che sfruttano le innovazioni digitali (e non solo) per rendere più efficace il processo di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’ambiente costruito.

Il bando e le iscrizioni sono aperti fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2023 per inviare gli elaborati e la documentazione amministrativa utile alla partecipazione.

I finalisti saranno annunciati il 19 ottobre 2023 nell’ambito di SAIE Bari e la premiazione dei vincitori è prevista nel mese di novembre 2023.

A chi è rivolto il bando

Sono chiamati a partecipare al bando i professionisti, gli studi di progettazione, le imprese, i committenti, le aziende, le start-up che hanno ideato e realizzato progetti o promosso nuove iniziative digitali che rendano più efficace il processo di rilievo, restituzione e visione, di progettazione, realizzazione e manutenzione – in particolar modo per gli interventi di recupero e restauro – ovviamente gestiti con metodologia BIM.

Il premio si articolerà in diverse categorie, alcune riservate a società e studi di progettazione e a liberi professionisti (Edifici complessi, Infrastrutture, Piccoli progetti, Interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio, Smart Buildings and Cities) altre alle imprese di costruzione (Fabbricazione digitale, Cantieri smart, Materiali intelligenti), altre ancora alla committenza, sia essa la Pubblica Amministrazione o i grandi gestori e sviluppatori del Real Estate (PA e Digitalizzazione, Smart Buildings and Cities).

Come sempre il contest darà spazio anche alla ricerca, sia quella industriale applicata che quella universitaria, attraverso la selezione di tesi di Laurea Magistrale, Scuola di Specializzazione, Master e Dottorato sviluppate e applicate su metodologie, strumenti, protocolli, sistemi, ecc., inerenti al BIM e alla digitalizzazione del costruito.

Un premio particolarmente significativo, infine, sarà quello destinato alla “Iniziativa BIM dell’anno”, scelta tra le proposte presentate da liberi professionisti e società di progettazione così come alle imprese di costruzione.

“L’innovazione nel settore delle costruzioni trova nell’integrazione digitale e nell’implementazione del BIM un acceleratore concreto di qualità e di efficienza” – dichiara il Prof. Marcello Balzani dell’Università di Ferrara e Presidente Clust-ER Build – “Il BIM&Digital Award, giunto alla sua VII Edizione, consente ogni anno quel confronto di idee e di realizzazioni, generate dai più attenti utilizzatori e ricercatori, che è necessario per comprendere il livello di competenze richieste da un mercato sempre più esigente”.

La giuria

La Giuria chiamata a scegliere i progetti vincitori è composta da esperti del settore riconosciuti per competenza e autorevolezza: Presidente della Giuria è il Prof. Simone Garagnani (Ricercatore Dipartimento di Architettura – Alma Mater Studiorum Università di Bologna); i membri sono: Arch. Viola Albino (Responsabile U.O. Gestione digitale del patrimonio immobiliare Agenzia del Demanio), Arch. Giacomo Bergonzoni (BIM & Digital Twin Manager, Senior Consultant at Capgemini Engineering), Ing. Cinzia Gatto (BIM & Public Procurement presso Italferr S.p.A.), Arch. Michele Ottomanelli (Direttore Tecnico SAIE), Arch. Fabiana Raco (Coordinatore Tecnico Laboratorio TekneHub, Tecnopolo Università di Ferrara), Arch. Giampiero Rellini Lerz (Digital Development Advisor ANCE).

Per la prima volta ASSOBIM, l’associazione che nasce con lo scopo di rappresentare la filiera tecnologica del Building Information Modeling (BIM) in Italia, e SAIE, la fiera delle costruzioni organizzata da Senaf, entrano nel pool di gestione dell’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’organizzazione di questo premio che è ormai diventato un appuntamento fisso per chi si occupa di BIM e digitalizzazione del settore delle costruzioni in Italia.” – commenta l’Ing. Adriano Castagnone, Presidente di ASSOBIM – “Con il BIM&DIGITAL Award 2023 intendiamo conferire un riconoscimento alle eccellenze italiane e, allo stesso tempo, promuovere la conoscenza del BIM e divulgare i casi di successo e le buone pratiche di utilizzo di questa metodologia. Ciò ci consente, concretamente, di sottolineare il ruolo strategico che la digitalizzazione riveste per rivoluzionare approcci, metodi e processi del comparto e far fronte al cambiamento epocale che sta investendo la nostra società”.

“Una delle missioni principali di SAIE è l’attenzione ai cambiamenti nel settore edile, e la trasformazione digitale rappresenta un’innovazione che promette un salto evolutivo i cui risultati iniziamo ad apprezzare in tutta la loro potenzialità.” – commenta l’Arch. Michele Ottomanelli, Direttore Tecnico SAIE – “Il BIM&DIGITAL Award 2023 è una occasione unica per fare il punto sullo stato dell’arte che avremo il piacere di presentare alla intera community di SAIE che si riunirà a Bari nell’edizione di ottobre 2023”.