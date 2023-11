BIO-INIEZIONE M10: la novità Fassa per il consolidamento degli edifici storici

La linea Novantica di Fassa Bortolo, lanciata lo scorso anno per il settore del restauro storico, si arricchisce di un nuovo prodotto, BIO-INIEZIONE M10.

BIO-INIEZIONE M10, per il consolidamento sostenibile

Si tratta di una malta a base di calce aerea, eco-pozzolane e filler classificato, utilizzata per iniezioni di consolidamento di fondazioni e murature di edifici storici, comprese le porzioni che sono state oggetto di scuci-cuci. La tecnica della malta a iniezione, più liquida e in grado di riempire al meglio gli spazi irregolari all’interno delle murature, si rivela utile nel restauro di edifici storici e nei cosiddetti “muri a sacco”. È privilegiata anche in caso non sia possibile intervenire sulla parete per la presenza di affreschi o altre soluzioni estetiche da preservare. BIO-INIEZIONE M10 è quindi un prodotto che completa l’offerta per i professionisti dell’edilizia.

NOVANTICA®, le proprietà della calce aerea applicate al restauro

BIO-INEZIONE M10 condivide con gli altri prodotti della linea NOVANTICA, di cui fa parte, l’esclusiva formulazione, completamente priva di cemento e contenente invece calce aerea, eco-pozzolane, inerti calcarei e selezionati tra le migliori rocce carbonatiche. La calce impiegata è classificata secondo la norma EN 459, e presenta un’elevata purezza, con tassi non rilevabili di metalli pesanti. La sua estrema finezza conferisce una lavorabilità unica all’impasto, mentre l’alta superficie specifica garantisce una più efficace reazione pozzolanica nel corso del tempo.

Eco-pozzolane: da scarto a risorsa

Il secondo plus della linea sviluppata dal Centro Ricerche Fassa I-Lab è la presenza delle “eco-pozzolane”. Si tratta di materiali di riciclo con caratteristiche di reattività pozzolanica, altrimenti destinati allo smaltimento con inevitabili ripercussioni sull’ambiente. Mescolate alla calce aerea e a contatto con l’acqua, le eco-pozzolane si rivelano un ottimo legante idraulico, nel tempo migliorano le resistenze meccaniche della malta e non apportano ulteriori sali nocivi alle strutture. Per questo motivo i prodotti della linea NOVANTICA® sono quindi perfetti per il restauro storico, compatibili sia dal punto di vista fisico che chimico col materiale originale su cui si va a intervenire e, sono reversibili, ossia rimuovibili dal supporto senza lasciare danni.

Benessere abitativo in primo piano

Sia nella formulazione che nella realizzazione dei prodotti NOVANTICA, è stata prestata una particolare attenzione all’uso di soluzioni altamente sostenibili. La calce aerea, estratta e lavorata da Fassa per minimizzare l’impatto ambientale, mette in atto nel tempo un naturale processo di riassorbimento della CO 2 dall’ambiente, una proprietà che rende particolarmente interessanti le applicazioni di questo materiale su ampia scala in un’ottica di riduzione delle emissioni. Una soluzione che pensa anche al personale benessere abitativo: oltre all’elevata traspirabilità, l’alcalinità della calce rende questi prodotti un antibatterico naturale, perché crea un ambiente sfavorevole alla formazione di muffe e funghi.

Certificazione

Il valore della linea di prodotti NOVANTICA è testimoniato anche da una serie di certificati e collaborazioni che ne validano la bontà. In primis il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, che ha sottoposto Novantica ad una serie di analisi e confronti con prodotti comunemente in uso, validando le proprietà dei prodotti e la significativa riduzione di emissioni rispetto ai prodotti tradizionali: un impegno concreto alla sostenibilità che, non a caso, ha ottenuto il benestare di Legambiente con il sigillo ufficiale nel packaging di questa linea.

I vantaggi della linea NOVANTICA®

Adatta per il restauro di edifici storici, data la totale assenza di cemento nella formulazione.

Compatibile, sia dal punto di vista chimico che fisico, con i materiali storici originali.

Reversibile, ovvero che può essere rimossa senza arrecare danno al supporto esistente.

Con ottima lavorabilità, grazie all'elevata finezza della calce contenuta nell'impasto.

Ad elevata traspirabilità, perché grazie alla naturale e diffusa porosità è in grado di regolamentare maggiormente l'umidita interna degli ambienti aumentando il benessere abitativo.

Antibatterica naturale, l'elevata alcalinità della calce aerea crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione di muffe e funghi.

Ad efficace reazione pozzolanica grazie alla maggior superficie della calce.

