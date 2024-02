Bonus 75% barriere architettoniche e condominio: occhio alla residenzialità

Dopo l’approvazione senza modifiche da parte della Camera dei Deputati, tra il 20 e il 22 febbraio 2024 il Senato darà il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 recante "Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (c.d. Decreto Superbonus e agevolazioni fiscali).

Decreto Superbonus confermato dalla legge di conversione

La Legge di conversione confermerà integralmente il contenuto del Decreto Legge n. 212/2023 messo a punto dal Governo, con buona pace per chi attendeva qualche miglioria da parte del Parlamento soprattutto relativamente:

al problema dei crediti incagliati e a cascata dei cantieri sospesi (che a seguito della misura “salva SAL” saranno incentivati a non essere completati);

al bonus 75% barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), pesantemente modificato nel suo ambito oggettivo e nell’utilizzo delle opzioni alternative.

Soprattutto le modifiche apportate al bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche avranno pesanti effetti sulla filiera delle costruzioni e, in particolare, sui produttori di impianti ed elementi edilizi. Dal bonus è stata, infatti, eliminata la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche “orizzontali” e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici.

Le opzioni alternative per il bonus 75% barriere architettoniche

Altro fondamentale aspetto relativo al bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguarda la possibilità di utilizzarlo mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Ricordiamo che appena 10 mesi prima del D.L. n. 212/2023, con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), il Governo era già intervenuto sul meccanismo delle opzioni alternative, di fatto abrogandolo per tutti i principali bonus con qualche eccezione, tra cui proprio il bonus 75% barriere architettoniche.

Con il D.L. n. 212/2023 si è modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto Cessioni, prevedendo:

che le opzioni alternative sul bonus 75% potessero essere utilizzate fino al 31 dicembre 2023;

che le opzioni alternative sul bonus 75% potessero essere utilizzate oltre il 31 dicembre 2023 (e fino al 31 dicembre 2024, visto che l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ne consente l’utilizzo fino al 2024) da: condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (requisito reddituale che non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104).



Per mantenere “salvi” gli interventi in corso, tutte queste modifiche (sia all’ambito oggettivo che al meccanismo di cessione) non si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29 dicembre 2023:

risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonus 75% barriere architettoniche e condominio

Relativamente ai condomini, dunque, sarà possibile continuare ad utilizzare le opzioni alternative “in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa”. Un concetto che ricorda molto i tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo del Superbonus nei condomini.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha più volte parlato della “residenzialità” del condominio come prerequisito di accesso al superbonus con:

Nel caso in cui all’interno di un edificio plurifamiliare ci siano unità immobiliari di tipo residenziale e non, occorre verificare l'incidenza della superficie residenziale e di quella non residenziale. Un volta determinata la superficie residenziale e quella non residenziale:

se la superficie residenziale è maggiore del 50% del totale della superficie di tutte le unità che compongono l'edificio, si parla di edificio residenziale nel suo complesso (in questo caso il superbonus può essere utilizzato da tutte le unità immobiliari per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni, mentre le unità non residenziali non possono utilizzarlo per gli eventuali interventi "trainati");

se tale superficie residenziale è minore del 50% del totale, si tratta di un edificio “non residenziale” nel suo complesso (in questo caso il superbonus sia per i trainanti che per i trainati poteva essere utilizzato solo dalle unità immobiliari di tipo residenziale, ad eccezione di quelle rientranti le categorie catastali espressamente escluse, ovvero A/1, A/8 e A/9).

Ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio non va conteggiata anche la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione, oppure di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata.

Conclusioni

Considerato che il D.L. n. 212/2023 ammette le opzioni alternative per gli interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa, pur non essendoci ancora chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, per analogia si possono utilizzare le stesse considerazioni fatte sul superbonus.

Solo che in questo caso le opzioni alternative possono essere utilizzate da tutti i proprietari delle unità immobiliari solo in caso di edificio a prevalenza residenziale. In caso di edificio a prevalenza “non residenziale”, nessuno potrà utilizzarle.

Si ricorda che la norma ammette le opzioni alternative per interventi realizzati delle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che: