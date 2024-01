Bonus barriere architettoniche: 50%, 75% e superbonus

I numerosi provvedimenti normativi che si sono succeduti negli ultimi tre anni e che hanno coinvolto le agevolazioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche hanno provocato molta confusione tra i contribuenti.

Abbattimento barriere architettoniche: il quadro normativo

Occorre, infatti, fare riferimento a leggi e decreti di non facile comprensione che, se interpretati correttamente, consentono di ottenere risultati sorprendenti e che si illustreranno con degli esempi. Per tale motivo, con questo contributo si cerca di fare chiarezza dell’intero quadro normativo.

Si offre, inoltre, il quadro completo delle possibilità di utilizzo delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura, valido per tutti gli interventi ma focalizzato sul bonus in argomento.

Gli interventi realizzati per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono agevolati con tre tipologie di detrazioni: