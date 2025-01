A partire dal 1° gennaio 2025, il panorama delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche-strutturali degli immobili ha subito un cambiamento significativo. Con l'entrata in vigore della Legge n. 207/2024, i bonus edilizi sono stati rivisti, perdendo parte del loro fascino originario, ma continuano a rappresentare un'opportunità interessante per chi intende effettuare interventi nel corso del 2025.

Quali bonus edilizi sono disponibili nel 2025?

Nonostante le modifiche introdotte dalla nuova Legge di Bilancio, sono ancora numerosi gli incentivi a disposizione. Ecco una panoramica sui principali bonus disponibili nel 2025:

Ecobonus Sismabonus Bonus Ristrutturazioni Bonus mobili Superbonus

Partecipa al webinar gratuito per scoprire tutti i dettagli

Per comprendere meglio le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e discutere sui principali problemi, LavoriPubblici.it organizza un webinar gratuito dal titolo: Bonus Edilizi 2025: novità e problemi irrisolti,

Quando : 23 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 18:00.

: 23 gennaio 2025, dalle 17:00 alle 18:00. Relatore : Ing. Cristian Angeli, esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia.

: Ing. Cristian Angeli, esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia. Moderatore : Ing. Gianluca Oreto, direttore di LavoriPubblici.it.

: Ing. Gianluca Oreto, direttore di LavoriPubblici.it. Dove: Online (posti limitati).

Durante il webinar, l'Ing. Cristian Angeli illustrerà le principali novità normative, fornendo consigli pratici su come ottimizzare i benefici fiscali e pianificare al meglio gli interventi nel 2025. L'evento sarà moderato dall'Ing. Gianluca Oreto, che garantirà una gestione dinamica e interattiva delle domande dei partecipanti.

Iscriviti gratuitamente al webinar e non perdere l’occasione di restare aggiornato su uno dei temi più importanti per il settore edilizio.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità per approfondire i bonus edilizi e affrontare il 2025 con tutte le informazioni necessarie per sfruttare al meglio le nuove regole.