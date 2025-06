Bonus fiscali 2025: la Guida completa del Fisco alle agevolazioni

I documenti necessari per fruire correttamente delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, le principali novità in materia di spese sanitarie, bonus edilizi e crediti d’imposta, cosa deve controllare il CAF o il professionista prima di apporre il visto di conformità. Sono tanti gli aspetti che l'Agenzia delle Entrate affronta nella Guida “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025”, un vademecum completo predisposto in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF.

Si tratta di un compendio aggiornato e strutturato, destinato non solo agli intermediari fiscali, ma anche agli uffici dell’Amministrazione finanziaria per l’attività di controllo formale.

Agevolazioni fiscali 2025: la Guida del Fisco

La guida prende in esame tutte le agevolazioni fiscali fruibili attraverso il modello 730/2025, con riferimento all’anno d’imposta 2024. Vengono illustrati oneri e spese detraibili e deducibili, crediti d’imposta, detrazioni edilizie, erogazioni liberali e altre agevolazioni, suddivise per macrocategorie (es. spese sanitarie, istruzione, bonus casa, ecc.), ciascuna corredata da indicazioni operative sui documenti da esibire e conservare.

Due gli obiettivi della Guida:

garantire uniformità interpretativa sull’intero territorio nazionale;

interpretativa sull’intero territorio nazionale; facilitare i controlli dei CAF e dei professionisti, specie nella fase di rilascio del visto di conformità previsto dal DM n. 164/1999.

I contenuti della Guida

La guida è strutturata in sezioni tematiche:

Premessa

Aspetti generali

Spese sanitarie

Interessi passivi mutui

Spese istruzione

Erogazioni liberali

Premi assicurazione

Contributi previdenziali e assistenziali

Altre detrazioni e deduzioni

Crediti d’imposta

Recupero patrimonio edilizio

Riqualificazione energetica

Bonus mobili ed elettrodomestici

Superbonus

Ogni capitolo analizza:

i presupposti normativi;

la documentazione necessaria per la detrazione o deduzione;

le dichiarazioni sostitutive richieste e le condizioni soggettive da verificare;

richieste e le condizioni soggettive da verificare; le regole di conservazione da parte di CAF e professionisti.

Raccogliendo tutta la normativa, la prassi e le istruzioni operative in un unico documento, il Fisco garantisce chiarezza, coerenza e semplificazione, favorendo al contempo la collaborazione tra contribuente, intermediari e Amministrazione finanziaria, nel pieno rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e dei principi di tax compliance.

Proprio per questo la Guida tiene conto anche delle risposte fornite a quesiti di contribuenti e CAF (interpelli e consulenze giuridiche), assicurando una base comune di lettura delle norme.

Bonus edilizi: limiti della competenza dell’Agenzia

Particolarmente corposa la parte dedicata ai bonus edilizi e sulle detrazioni per intervento di risparmio energetico, fermo restando che:

l’Agenzia non interpreta la normativa edilizia;

non può esprimersi sull’inquadramento urbanistico degli interventi;

non entra nel merito del “disallineamento” tra normativa nazionale e leggi regionali in materia edilizia.

In sintesi, l’Agenzia può verificare solo la documentazione fiscale e le condizioni soggettive per accedere all’agevolazione, ma non entra nel merito della legittimità edilizia dell’opera.