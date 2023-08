Bonus mobili e comunicazione Enea: nuovo chiarimento

L’art. 16, comma 2 del Decreto Legge n. 63/2013 prevede un bonus per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per il quale si è utilizzato il bonus casa di cui al precedente comma 1.

Bonus casa e bonus mobili: la normativa

Entrando nel dettaglio, l’art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 proroga fino al 31 dicembre 2024 il bonus previsto all’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) innalzando l’aliquota dal 36% al 50% e portando il limite di spesa a 96.000 euro.

Nel caso di utilizzo di questa detrazione, è prevista la possibilità di utilizzare il cosiddetto bonus mobili del 50% delle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

alla classe A per i forni;

alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;

alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Il bonus mobili del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a:

10.000 euro per l'anno 2022;

8.000 euro per l'anno 2023;

5.000 euro per l'anno 2024.

Comunicazione ad Enea: la domanda all’Agenzia delle Entrate

Gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del bonus mobili (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Sulla comunicazione ad Enea l’Agenzia delle Entrate, tramite la sua rivista telematica FiscoOggi, ha risposto al seguente quesito:

A seguito di intervento di ristrutturazione edilizia ho acquistato e fatto montare un piano cottura a induzione. Devo effettuare la Comunicazione Enea per elettrodomestici? In che modo?

Comunicazione ad Enea: la risposta di FiscoOggi

Rispondendo al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’acquisto dei mobili che utilizzano del bonus vanno comunicati attraverso il sito Enea dedicato al bonus casa.