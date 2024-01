Canone RAI: nel 2024 costa meno

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), il canone RAI 2024 dovuto per uso privato è diminuito da 90 a 70 euro.

Canone RAI 2024: nuova risoluzione del Fisco

Al fine di rendere noti gli importi del canone per l’anno 2024 per le varie casistiche che possono presentarsi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione 4 gennaio 2024, n. 1 ad oggetto “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024 - articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Per i cittadini per i quali l’addebito del canone avviene nella bolletta dell’energia elettrica o per i pensionati che in alternativa hanno scelto che le trattenute di pagamento avvengano direttamente sulla pensione, spetterà alle imprese elettriche e gli enti previdenziali addebitare i nuovi importi ridotti e quindi i diretti interessati non dovranno far nulla.

Gli altri contribuenti già titolari di abbonamento Tv per i quali invece non è stato possibile l’inserimento nella fattura di fornitura elettrica, devono effettuare entro il 31 gennaio 2024 il versamento del canone dovuto per l’intera annualità, pari a 70 euro, tramite modello F24 (codice tributo TVRI). Tra questi, ad esempio, anche i nuclei familiari in cui nessun componente è titolare di contratto di fornitura di energia elettrica su cui sia possibile addebitare il canone Tv.

Importi dovuti nei vari casi

Nelle seguenti tabelle sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016. In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) e per i nuovi abbonamenti (tabella 2), per l’anno 2024.

Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato

Periodicità del pagamento Canone complessivo Annuale 70 Semestrale 35,73 Trimestrale 18,62

Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato