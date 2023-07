Caro energia e PNRR: in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge

Continua il sostegno per famiglie e imprese contro il caro energia, con una nuova proroga delle misure già esistenti per il pagamento delle bollette di luce e gas. Dopo l’anticipazione nel corso del Consiglio dei Ministri del 27 giugno, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2023, n. 149 il Decreto-legge del 28 giugno 2023, n. 79 recante “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Caro energia: il nuovo Decreto in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento, composto da soli 3 articoli, prevede la proroga, anche per il terzo trimestre del 2023, delle seguenti misure a contrasto dell’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale:

bonus sociale elettrico e gas (per i clienti con ISEE fino a 15mila euro, oppure fino a 30mila euro per famiglie con più di quattro figli);

(per i clienti con ISEE fino a 15mila euro, oppure fino a 30mila euro per famiglie con più di quattro figli); riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali;

per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali; azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

Per il supporto al bonus sociale vengono stanziati 275 milioni di euro, per la riduzione dell’aliquota al 5% (in cui sono inclusi anche i servizi di teleriscaldamento), sono stati destinati 488 milioni di euro.

Decreto PNRR 3: Disposizioni di interpretazione autentica

Viene anche introdotta, all'art. 2 del Decreto, una norma per l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 44/2023 (Decreto PA), relativa ai termini per l’adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all’art. 1, comma 1 del DL. n. 13/2023 (Decreto PNRR 3), stabilito per il 30 giugno 2023.

Il decreto-legge è già in vigore e adesso verrà inviato alle Camere per la conversione in legge.