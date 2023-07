Caro materiali e aggiornamento prezzari: come calcolare l'IVA?

Nell’adozione dei SAL con i prezzari aggiornati va calcolata anche l’IVA? Se si, questa va chiesta anche quando si effettua l’accesso ai fondi ministeriali previsti dal decreto aiuti?

L'esperto risponde

Secondo la risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme corrisposte dalla stazione appaltante all'appaltatore integrino l'originario corrispettivo stabilito per l'esecuzione dell'opera o del servizio, per cui rilevano ai fini IVA.

Nel parere n. n. 31619/2022, l’Avvocatura Generale dello Stato, esprimendosi su alcuni quesiti alla stessa rivolti dal MIT, ha chiarito che “andrà ammessa a contributo anche la maggiore IVA relativa agli importi riconosciuti dalle stazioni appaltanti agli appaltatori per effetto dell’adeguamento dei prezzi. Ne consegue che le richieste delle stazioni appaltanti ai fondi, dovranno includere anche il costo dell’IVA il cui onere non può che gravare sulle stazioni stesse al momento in cui provvederanno alla corresponsione dei maggiori corrispettivi”.

