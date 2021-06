Caro materiali da costruzione, la denuncia di Anima

Ne avevamo parlato qualche giorno fa a seguito di una denuncia dei costruttori edili e di una serie di interrogazioni parlamentari che hanno evidenziato come il "caro prezzi" dei materiali da costruzione stia rallentando l'intero settore e minando seriamente la buona "riuscita" delle misure messe in campo dal Governo per rilanciare il settore dell'edilizia. Non è un mistero, infatti, che dopo un anno di "studio" e di dubbi, il superbonus 110% stia cominciando adesso a mettersi in moto con l'apertura dei primi cantieri che adesso si trovano a dover far fronte ad almeno due nuove problematiche: la difficoltà nel repertire alcuni materiali e l'aumento dei prezzi.

Caro materiali: la denuncia di Anima Confindustria

A confermarlo è il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli, che parlando dell'aumento dei prezzi ha anche provato a spiegarne le motivazioni che risiedono principalmente negli effetti della pandemia e nella crescita esponenziale della domanda innescata dalle ripartenze avvenute in maniera non uniforme (prima della Cina, poi di molti altri Paesi). "Grazie alle manovre fiscali e monetarie fortemente espansive - dichiara Marco Nocivelli - i Paesi più avanti con le vaccinazioni sfruttano il momento a loro vantaggio per accaparrarsi le risorse scarse. Occorre un intervento deciso a livello europeo per tutelare le nostre imprese. Ritardi nel processo di vaccinazione possono generare forte disparità".

L'impatto negativo sull'economia

Ora l'economia italiana (e mondiale) può trovarsi di fronte a uno scenario sempre più grave, come sottolinea Nocivelli: "Gli straordinari aumenti dei prezzi delle materie prime e dei noli marittimi, e gli impatti negativi sugli equilibri economici e competitivi del sistema produttivo nazionale negli scambi import-export stanno causando gravi difficoltà a tutto il comparto della meccanica, e al settore manifatturiero in generale".

Secondo il professore Achille Fornasini dell'Università di Brescia - che in collaborazione con l'Ufficio Studi di Anima Confindustria sta conducendo un'analisi dei mercati e dei prezzi delle commodity per valutarne gli effetti sull'industria meccanica, "oltre alla debolezza del dollaro, che ha assecondato e favorito la corsa agli approvvigionamenti di materie prime, ha contribuito all'aumento dei materiali basilari anche l'impennata dei costi di trasporto, confermata dall'andamento del Baltic Dry Index, che sintetizza gli oneri di nolo marittimo per prodotti secchi e sfusi: dopo essere crollato in piena epidemia, l'indice ha registrato una performance eccezionale (+682% dal mese di maggio 2020) soprattutto a causa della drastica interruzione delle catene internazionali di fornitura provocate dai primi lockdown".

"Inoltre - aggiunge Fornasini - è sopravvenuto un ostinato e persistente controllo dell'offerta di trasporto da parte delle compagnie di navigazione attraverso riprogrammazioni che, privilegiando l'export cinese verso gli Usa, ha generato congestioni nei porti americani dove le movimentazioni sono state rallentate dall'emergenza sanitaria. Analoga la situazione riguardante le navi portacontainer, i cui noli sono quintuplicati nell'arco di un solo anno come conseguenza di una diffusa carenza dovuta alla dislocazione squilibrata dei contenitori. Tutto ciò - conclude Fornasini - nel quadro di proficue alleanze strategiche stabilite tra le maggiori società di shipping grazie alle esenzioni dalle norme antitrust europee, che spingono fatalmente verso oligopoli in grado di gestire anche i terminal e i trasporti terrestri".

Ora, le conseguenze dell'innalzamento dei costi di trasporto e delle materie prime potrebbero riflettersi su tutta l'economia. "La situazione attuale - conclude il presidente di Anima, Marco Nocivelli - sta aumentando il rischio di un'inflazione spropositata e fuori controllo. Quello che inizialmente sembrava un fenomeno temporaneo destinato a ridimensionarsi in breve tempo, sta diventando un grande pericolo".