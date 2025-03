Caro materiali: il peso dei nuovi dazi su acciaio e alluminio

I prezzi delle importazioni di acciaio e alluminio dagli USA sono destinati a salire del 25%, generando un impatto economico sul mercato europeo di oltre 26 miliardi di euro.

Prezzi acciaio e alluminio: la risposta UE ai dazi USA

Dopo la crisi energetica, una nuova tegola è quindi destinata ad abbattersi sul mercato dei materiali e sui settori coinvolti, tra edilizia privata e opere pubbliche: la nuova politica economica statunitense, a cui la UE ha deciso di reagire “in modo proporzionato”, come ha sottolineato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, definendo “ingiustificate e dannose” le nuove tariffe introdotte dagli Stati Uniti per le importazioni di acciaio e alluminio.

Da qui la scelta di reagire con un pacchetto di contromisure mirate, che verranno attuate in due fasi:

dal 1° aprile, riattivazione delle contromisure del 2018 e del 2020, riguardanti una serie di prodotti americani per un valore complessivo di 8 miliardi di euro; da metà aprile, nuove contromisure pari a un valore complessivo di 26 miliardi di euro, bilanciando la portata delle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti.

I dazi su acciaio e alluminio sono stati introdotti per la prima volta dagli Stati Uniti nel 2018 sempre sotto la presidenza Trump, colpendo 8 miliardi di euro di esportazioni europee. Una mossa alla quale la UE ha risposto con diverse misure di riequilibrio, alcune delle quali erano state sospese per favorire il dialogo economico tra le parti.

Il commento della presidente Von der Leyen

"Le relazioni commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti sono le più grandi al mondo, portando prosperità e sicurezza a milioni di persone. Tuttavia, i dazi imposti oggi sono dannosi per le imprese e i consumatori, perturbano le catene di approvvigionamento e creano incertezza economica- ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - L'UE deve proteggere i propri interessi con contromisure forti ma proporzionate. Rimaniamo sempre aperti ai negoziati, ma non possiamo accettare misure che penalizzano il nostro commercio."

Dello stesso avviso anche il Commissario per il Commercio Maroš Šefčovič: “Le relazioni commerciali UE-USA devono essere rafforzate, non indebolite. L’UE è parte della soluzione ai problemi globali dell'acciaio e dell'alluminio, non la causa. Proteggeremo i nostri legittimi interessi economici e adotteremo misure proporzionate."