Casellario delle società di ingegneria e professionali: chiarimenti da ANAC

Nonostante qualche giorno prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ANAC abbia rilasciato un'indicazione chiara relativa alla cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali, il comunicato non sembra essere stato recepito da tutti, costringendo ANAC a un richiamo ai professionisti.

Cessazione Casellario società di ingegneria e professionali: il richiamo di ANAC

Ricorda ANAC che il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs n. 36/2023) ha sostituito nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40) le previsioni di cui al D.M. n. 263/2016 recante «Definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», che disponeva all’articolo 6, gli obblighi di comunicazione all'Anac ai fini dell’inserimento nel Casellario delle società di ingegneria e professionali.

Queste nuove indicazioni sembrano invece disattese, considerato il perdurante invio di dati da parte di alcune Società. Proprio per questo ANAC ribadisce che, come già riportato chiaramente nel Comunicato del Presidente del 27 giugno 2023, sono cessati gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dal D.M. 263/2016, motivo per cui saranno archiviate tutte le comunicazioni ricevute.

Da qui anche l'invito, per evitare inutili aggravi burocratici a non trasmettere più dati e documenti previsti da una normativa non più in vigore.