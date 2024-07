Catasto Digitale: nuovi servizi per gli utenti del canale Sister

Arrivano due nuovi servizi digitali per gli utenti del canale Sister, la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate che consente la consultazione delle banche dati catastali per eseguire visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie, oltre che per presentare documenti per l’aggiornamento dei database.

Catasto digitale: i nuovi servizi disponibili su Sister

Come segnalato dal Fisco, adesso gli utenti Sister potranno richiede online le visure degli “stadi storici” delle mappe catastali e dei fogli originali di impianto.

Il primo servizio consente di avere a disposizione la storia delle mappe, richiedendo l'estratto di una mappa a uno specifico stadio storico, registrato nell'archivio catastale dal 2014 ad oggi. Indicando il numero della particella esistente alla data della richiesta, è possibile visualizzare ogni singola variazione nelle geometrie delle mappe, con una ricostruzione storico-grafica delle geometrie delle particelle catastali di interesse. Il nuovo servizio è utile, ad esempio, nei casi in cui sia necessario conoscere la configurazione della mappa a una certa data.

Inoltre, è stata resa disponibile la visura dei fogli originali di impianto, disegnati a mano e costruiti con le informazioni rilevate sul terreno dai tecnici del Catasto, al momento dell’impianto del sistema cartografico.

Ok all'acquisto di immagini e file vettoriali

Oltre alla consultazione di mappe e fogli, l'Agenzia delle Entrate ha messo in vendita oltre 200mila immagini dei fogli originali di impianto delle mappe, completate con la georeferenziazione, cioè l'attribuzione di coordinate.

Gli utenti possono inoltre acquistare i file vettoriali delle mappe, utilizzabili direttamente nei software GIS (Geographical Information System). I file sono disponibili anche in formato open, facilitando l'intercambio e l'archiviazione dei dati geometrici, grazie alla trasformazione delle coordinate delle mappe catastali nei Sistemi di riferimento nazionali e globali.