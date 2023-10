Cessione bonus edilizi: la check list documentale di Poste Italiane

- Visura catastale storica attestante l’effettivo diritto di proprietà sull’immobile alla data di sostenimento delle spese dei lavori. Nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento

Proprietario (unico o in comproprietà) / Nudo Proprietario Nel caso in cui il cedente del credito risulti essere ad oggi ancora proprietario

Proprietario (unico o in comproprietà) / Nudo Proprietario Nel caso in cui il cedente del credito non risulti essere ad oggi proprietario

A.1.3

Proprietario (unico o in comproprietà) / Nudo Proprietario Nel caso in cui il cedente del credito risulti essere ad oggi proprietario ma non colui che ha effettuato gli interventi