Cessione crediti edilizi: quali accetta Poste Italiane?

Il via alla cessione dei crediti d’imposta sulla piattaforme di Poste Italiane, recentemente riaperta, è subordinata ad alcune condizioni ed è utilizzabile per alcuni crediti.

Cessione crediti edilizi: le detrazioni accettate da Poste Italiane

Per prima cosa, come specificia l'azienda, l’accettazione della proposta di cessione è subordinata a tutte le verifiche effettuate in fase istruttoria, che prende avvio soltanto dopo il caricamento della documentazione richiesta.

Inoltre il servizio è attivo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e per le quote annuali, fruibili a partire dal 2024, in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2023 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

Previsti anche alcuni limiti:

l’importo massimo cedibile è pari a 50mila euro per cliente, anche tramite più cessioni;

per cliente, anche tramite più cessioni; il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane (comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio), non può superare il limite di 150mila euro.

Ecco quindi alcune casistiche per la cessione:

il cliente che non ha mai ceduto nulla a Poste Italiane, può cedere fino ad un massimo complessivo di 50mila euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione;

il cliente che prima della riapertura del servizio ha ceduto ad esempio 90mila euro di crediti d’imposta a Poste Italiane può cedere sempre fino ad un massimo complessivo di 50mila euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione, raggiungendo così la somma di 140mila euro;

il cliente che prima della riapertura del servizio ha ceduto 120mila euro di crediti d’imposta a Poste Italiane può cedere fino a 30mila euro di crediti d’imposta in una o più pratiche di cessione raggiungendo così il massimo possibile, ovvero 150mila euro;

in cliente che prima della riapertura del Servizio ha ceduto già 150mila euro, non può cedere nulla a Poste Italiane in quanto ha già raggiunto il limite previsto con le cessioni liquidate anteriormente alla riapertura del servizio.

I crediti cedibili

Scendendo nel dettaglio dei crediti cedibili, Poste Italiane accetta quelli derivanti da: