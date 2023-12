CFP Ingegneri: al via le richieste per il riconoscimento

Gli ingegneri hanno tempo fino al 31 marzo 2024 per richiedere in maniera volontaria sul sito MYIng della Fondazione CNI il riconoscimento dei CFP Informali relativi al 2023. Vediamo per quali attività spetta e come presentare la domanda.

CFP informali ingegneri: come richiederli

Le attività per le quali i professionisti possono richiedere i crediti comprendono:

l' autocertificazione dell'Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2023 (15 CFP validi per il 2023);

dell'Aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile svolta nel 2023 (15 CFP validi per il 2023); la redazione di articoli (2,5 CFP ad articolo), monografie (5 CFP), contributi su volume (2,5 CFP);

(2,5 CFP ad articolo), (5 CFP), su volume (2,5 CFP); la concessione di brevetti (10 CFP);

(10 CFP); la partecipazione qualificata a commissioni e gruppi di lavoro (5 CFP);

(5 CFP); la partecipazione a commissioni esami di stato svolti nel 2023 (3 CFP per sessione).

Per richiedere i CFP è necessario accedere con le proprie credenziali alla propria area riservata in piattaforma Formazione alla voce “Richiesta CFP".

Se non si dispone delle credenziali è necessario registrarsi sul portale di accesso unico ai servizi della Fondazione CNI MYing indicando una mail valida NON PEC, che fungerà da username per i futuri accessi alla piattaforma.

Le indicazioni sull'Autocertificazione delle attività

In riferimento all'Autocertificazione, volontaria e non obbligatoria, verranno assegnati immediatamente 15 Cfp per il 2023. Saranno accettate solo ed esclusivamente le autocertificazioni in cui siano descritte dettagliatamente le attività di aggiornamento svolte in relazione ad una o più specifiche attività/incarichi professionali dimostrabili, comprese le attività a carattere professionale svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente.

Tutte le autocertificazioni inviate saranno comunque soggette ad attività di verifica e controllo, da parte del CNI, con la conseguente possibilità entro 3 mesi dal termine per la presentazione delle domande, di una rideterminazione dei CFP assegnati.

L’Autocertificazione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria (7 euro IVA Esente) che può essere effettuato tramite carta di credito o bonifico (sepa direct) direttamente in piattaforma e non potrà, una volta corrisposto, essere rimborsato. Se il pagamento avviene con carta di credito l'attribuzione dei CFP sarà contestuale alla presentazione della richiesta; se il pagamento avviene con bonifico l'attribuzione avverrà dopo 6 giorni lavorativi.

Infine, la Fondazione ricorda che:

i neoiscritti 2023 possono presentare l'Autocertificazione 2023 solamente se iscritti all'albo entro lo scorso 30 giugno 2023;

non possono presentare l'Autocertificazione 2023 gli iscritti che hanno goduto nel 2023 di un esonero pari o superiore a 6 mesi.

Tutti i dettagli per la corretta compilazione sono disponibili nella Circolare del CNI del 6 dicembre 2023, n. 106.