Codice Appalti 2023: in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM attuativo

Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano:

a) asilo nido aziendale convenzionato inclusivo;

b) misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;

c) telelavoro o smart working;

d) part-time, aspettativa per motivi personali;

e) integrazione economica a congedi parentali;

f) benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;

g) sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;

h) forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;

i) formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione della inclusione delle persone con disabilità;

j) adesione a network territoriali per la parità;

k) identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es.

diversity manager);

l) attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);

m) adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.

Adozione di meno di 4 strumenti = 0 p fra 4 e 6 strumenti = Yp

7 o più strumenti = Xp

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio di ciascun impresa del RTI