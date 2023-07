Codice Appalti 2023: la tabella di corrispondenza con il D.Lgs. n. 50/2016

Appare utile pubblicare una tabella di corrispondenza tra gli articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Le opere finanziate dal PNRR e PNC

Si ricorda, inoltre, il contenuto dell'art. 225, comma 8 del nuovo Codice a mente del quale:

"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".

La nota del MIT

Sul tema è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 12 luglio 2023 ad oggetto "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 10 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative".

La tabella di corrispondenza