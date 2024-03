Il Codice dei contratti e l’affidamento diretto

L’1 aprile 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) che ha cominciato ad acquisire efficacia a partire dall’1 luglio 2023. Il testo del D.Lgs. n. 36/2023 proviene da un lavoro della Commissione speciale per la riforma del Codice dei contratti pubblici, istituita presso il Consiglio di Stato e coordinata dal Presidente della IV Sezione Luigi Carbone.

Affidamento diretto

Tra gli obiettivi del nuovo Codice dei contratti, oltre quello di semplificare e strutturare un testo normativo che era esploso con il previdente D.Lgs. n. 50/2016, vi è il cambio di paradigma da un Codice guardiano ad un Codice volano che possa evitare la “paura della firma” e, pur prevedendo un sistema di regole, basare la “rinascita” del settore su una maggiore fiducia reciproca tra pubblica amministrazione e operatori economici.

All’interno di questa fiducia e nel sottosoglia, giocheranno un ruolo importante le procedure semplificate di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023.

Talk in 30'

Di procedure semplificate, con particolare riferimento agli affidamenti diretti, ne parlerà Pier Luigi Girlando nel corso del Talk in 30’ in cui intervisterà il Coordinatore della Commissione speciale che ha riformato il Codice dei contratti, Luigi Carbone. Il Talk in 30’ andrà in onda il 18 marzo 2024 alle ore 17.00 in live streaming su:

